Sputnik, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 20

Moscú. Israel continuó ayer con ataques aéreos e intensos bombardeos de artillería contra el sur, el centro y el norte de Gaza, mientras el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que al menos dos niños palestinos han muerto al día por la ofensiva de Tel Aviv en el enclave desde el inicio del cese el fuego, el 10 de octubre.

“El ejército israelí realizó una serie de ataques aéreos en varios distritos de la ciudad de Rafah. Los barrios orientales de Jan Younis sufrieron intensos bombardeos aéreos y de artillería, así como fuego de tanques”, informó Al Jazeera.

En la parte central de la franja, los campos de desplazados de Bureij y Maghazi también se reportaron embestidas del ejército israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan con su operación a gran escala de demolición de edificios residenciales en el este de la ciudad de Gaza, cerca de la línea amarilla que delimita la zona de retirada militar israelí en Gaza, una estrategia que el vocero de Hamas, Hazem Qasem, denunció como “un exterminio sistemático de lo que queda de la infraestructura urbana”.

Qasem recalcó que dicha “política criminal supone una violación flagrante del alto el fuego” impuesto por Estados Unidos, e insistió que “son necesarias acciones reales por parte de los mediadores para detener las graves violaciones del acuerdo de Sharm el Sheij”, la ciudad egipcia donde se firmó la tregua, reportó el diario palestino Filastin.

El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, reportó en Ginebra que desde el 11 de octubre, fecha en que entró en vigor el alto el fuego, al menos 67 niños han muerto y decenas más han resultado heridos.