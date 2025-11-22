Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 19

San Juan., La indignación se apoderó de Puerto Rico al conocer la utilización de municiones en la oriental isla de Vieques y el sureño pueblo de Salinas por las fuerzas armadas estadunidenses. En 2003, gracias a las protestas, las prácticas militares cesaron y Washington se comprometió a limpiar la contaminación que provocaron sus ejercicios, pero no cumplió.

Estados Unidos retomó sus operaciones en la antigua base naval Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba (oriente), donde se encuentran aviones F-35 y helicópteros, pese al rechazo de la población, incluido su alcalde, José Corcino Acevedo, del oficialista Partido Nuevo Progresista, pro anexión de Puerto Rico.

La administración Federal de Aviación autorizó a los cuerpos militares estadunidenses a disponer de armamento en el antiguo polígono de Vieques.

Con ese permiso, que estará vigente hasta el 19 de diciembre, los efectivos de Washington pueden localizar, identificar y neutralizar amenazas explosivas en el área, entre las cuales se encuentran municiones sin detonar.

Toma de calles en 2003

La Armada de Estados Unidos dejó la Isla Nena el 1º de mayo de 2003, luego de que los puertorriqueños tomaron las calles para poner fin a 60 años de abusos, tras la muerte en 1999 del vigilante civil David Sanes, a causa de un errático bombardeo en un área de la base militar.