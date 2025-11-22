Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 19
San Juan., La indignación se apoderó de Puerto Rico al conocer la utilización de municiones en la oriental isla de Vieques y el sureño pueblo de Salinas por las fuerzas armadas estadunidenses. En 2003, gracias a las protestas, las prácticas militares cesaron y Washington se comprometió a limpiar la contaminación que provocaron sus ejercicios, pero no cumplió.
Estados Unidos retomó sus operaciones en la antigua base naval Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba (oriente), donde se encuentran aviones F-35 y helicópteros, pese al rechazo de la población, incluido su alcalde, José Corcino Acevedo, del oficialista Partido Nuevo Progresista, pro anexión de Puerto Rico.
La administración Federal de Aviación autorizó a los cuerpos militares estadunidenses a disponer de armamento en el antiguo polígono de Vieques.
Con ese permiso, que estará vigente hasta el 19 de diciembre, los efectivos de Washington pueden localizar, identificar y neutralizar amenazas explosivas en el área, entre las cuales se encuentran municiones sin detonar.
Toma de calles en 2003
La Armada de Estados Unidos dejó la Isla Nena el 1º de mayo de 2003, luego de que los puertorriqueños tomaron las calles para poner fin a 60 años de abusos, tras la muerte en 1999 del vigilante civil David Sanes, a causa de un errático bombardeo en un área de la base militar.
Los manifestantes, encabezados por la coalición Todo Puerto Rico con Vieques, ocuparon las zonas de ejercicios militares y llevaron al entonces presidente George W. Bush a fijar 2003 para dejar las prácticas militares, debido al daño a la población.
Sin embargo, la Casa Blanca no cumplió el compromiso de limpiar la contaminación en Vieques, y en cambio sus efectivos reanudaron ejercicios el jueves en el Campamento Santiago, en Salinas, donde mantienen áreas restringidas a la Guardia Nacional de Puerto Rico.
“Si dimos la lucha para sacar a la Marina de Vieques, esta vez no será distinto; que sepan que van a contar con la resistencia del pueblo viequense y de este servidor”, expresó el alcalde.