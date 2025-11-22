▲ El secretario estadunidense de Guerra, Pete Hegseth, dijo que la designación “organización terrorista” al cartel venezolano Los Soles brinda “un montón de nuevas opciones” a la Casa Blanca. El departamento difundió dicha advertencia junto con una imagen del despliegue de barcos y aviones en el mar Caribe. Foto tomada de redes sociales

Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 19

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló ayer que “en un futuro no muy lejano” sostendrá una conversación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y adelantó que tiene “algo muy específico que decirle”, y reiteró sus reclamos a México y Colombia, supuestamente, por no hacer más en el combate a las drogas. Asimismo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió a las principales aerolíneas de una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar Venezuela, y las instó a “extremar precauciones”.

Durante una entrevista con Fox News, consultado sobre si en un posible intercambio conminará a Maduro a dejar el gobierno o si existe algún escenario en el que permanezca en el poder, se negó a revelar sus intenciones.

“No voy a decirte lo que le voy a decir. Simplemente no hago eso. Quizás otros políticos sí; yo no puedo hacerlo porque entonces ellos se preparan. No puedo decirte lo que vamos a conversar, pero tengo algo muy específico que decir”, aseguró.

El jefe de la Casa Blanca volvió a justificar sus operaciones militares en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico en nombre del combate a las drogas y reiteró que México y Colombia son “parte del problema”.

“Mira lo que hicieron. Las drogas son horrendas, y ellos son uno, pero también tienes a México, tienes a Colombia., que es horrible en el tema de las drogas. Tienen plantas de cocaína donde la fabrican. Es horrible, y vamos a encargarnos de eso. Lo estamos haciendo”, advirtió.