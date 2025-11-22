▲ El mandatario ruso dijo que sus adversarios “sueñan con asestar en el campo de batalla una derrota estratégica”. Foto Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 18

Moscú. Ante la presión que ejerce el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para que Rusia y Ucrania firmen lo antes posible su plan de paz de 28 puntos, el presidente Vladimir Putin y su par ucranio, Volodymir Zelensky, hablaron ayer sobre un borrador que, a juicio de ambos, todavía hay que negociar al contener no pocas líneas rojas tanto para uno como para otro.

Putin, aunque dijo estar satisfecho con la dinámica de lo que denomina “operación militar especial”, afirmó que la propuesta de Trump puede servir de base para un arreglo político en Ucrania. En tanto, Zelensky planteó que su país tendrá que elegir entre perder la dignidad o renunciar a un aliado clave, en alusión a Estados Unidos.

Al celebrar por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad, Putin mencionó que los planteamientos principales de Trump ya estaban delineados antes de la cumbre de los presidentes en Alaska, y si Estados Unidos no ha querido debatir con Rusia esta “versión modernizada, tras pedirnos cierta flexibilidad”, es porque Ucrania se niega a aceptar el plan de paz.

“Estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos no ha podido conseguir la aceptación de la parte ucrania. Ucrania se opone. Kiev y sus aliados europeos hasta ahora se encuentran inmersos en un mundo ilusorio y sueñan con asestar en el campo de batalla una derrota estratégica a Rusia”, señaló.

Dijo que no cree que esa posición se fundamente en un nivel bajo de profesionalidad, sino más bien se debe a la “carencia de información objetiva sobre la situación real en los campos de batalla”.

Para Putin, “ni Ucrania ni Europa entienden en qué puede acabar todo esto”, y tras poner el ejemplo de que Kupiansk ya lleva semanas bajo control de las tropas rusas (lo que Kiev niega), indicó que si Ucrania se niega a debatir las iniciativas del presidente estadunidense, “lo sucedido en Kupiansk se va a repetir en otros lugares clave del frente, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero de modo inevitable se repetirá”.