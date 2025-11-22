Trump fija el jueves como plazo y dice que pronto entrarán en vigor las sanciones a Rusia
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 18
Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que cesará el suministro de inteligencia y armamento a Ucrania si su par Volodymir Zelensky no responde para el jueves 27 a su propuesta de 28 puntos para poner fin a la guerra con Rusia.
“Si las cosas funcionan, tiendes a extender las fechas límite. Pero el próximo jueves creemos que es una fecha apropiada”, dijo Trump en una entrevista con la radio Fox respecto al plazo otorgado al mandatario ucranio.
El presidente estadunidense reiteró que Kiev “inevitablemente” perderá los territorios disputados y que las sanciones contra Moscú permanecerán vigentes durante cualquier negociación, aunque insistió en que Vladimir Putin, mandatario de Rusia, no pretende extender la guerra más allá de Ucrania.
“Están perdiendo territorios ahora mismo”, sostuvo al referirse a Ucrania, en una guerra que es “un baño de sangre” y a la que Putin “quiere poner fin”. Agregó que “iba a ser cuestión de un día (…) y llevan ya cuatro años”.
En cuanto a las sanciones contra Rusia, indicó que “entran en vigor muy pronto. Y son muy severas, muy severas. Dificultan mucho la venta de petróleo. No voy a hacer nada para levantar las sanciones”.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sostuvieron una conversación telefónica con el líder ucranio y “reafirmaron su apoyo firme e incondicional a Ucrania en su camino hacia una paz justa y duradera”, señaló un comunicado del vocero del gobierno alemán, Stefan Kornelius.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aplaudió en su cuenta de X la iniciativa de paz y afirmó que el presidente de Estados Unidos “es un inconformista persistente: una vez que se propone algo, no lo abandona, y está claro que ahora se ha propuesto terminar con la guerra ruso-ucrania”.
Puntos centrales del plan
El plan de 28 puntos incluye, entre otros temas, que Lugansk y Donetsk serán reconocidos como regiones rusas; Jersón y Zaporiyia quedarán “congelados” y Ucrania no se unirá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Además, Rusia tendría que entregar 100 mil millones de dólares a Washington para reconstruir Ucrania, y Estados Unidos recibiría 50 por ciento por concepto de las garantías que ofrecerá. Sobre los activos rusos congelados, se invertirían en un vehículo de inversión conjunto ruso-estadunidense, del que Moscú obtendría algún beneficio.
Una nota amplia sobre el plan de Trump se puede leer en: https://t.ly/0f5M6