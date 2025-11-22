Reuters, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 18

Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que cesará el suministro de inteligencia y armamento a Ucrania si su par Volodymir Zelensky no responde para el jueves 27 a su propuesta de 28 puntos para poner fin a la guerra con Rusia.

“Si las cosas funcionan, tiendes a extender las fechas límite. Pero el próximo jueves creemos que es una fecha apropiada”, dijo Trump en una entrevista con la radio Fox respecto al plazo otorgado al mandatario ucranio.

El presidente estadunidense reiteró que Kiev “inevitablemente” perderá los territorios disputados y que las sanciones contra Moscú permanecerán vigentes durante cualquier negociación, aunque insistió en que Vladimir Putin, mandatario de Rusia, no pretende extender la guerra más allá de Ucrania.

“Están perdiendo territorios ahora mismo”, sostuvo al referirse a Ucrania, en una guerra que es “un baño de sangre” y a la que Putin “quiere poner fin”. Agregó que “iba a ser cuestión de un día (…) y llevan ya cuatro años”.

En cuanto a las sanciones contra Rusia, indicó que “entran en vigor muy pronto. Y son muy severas, muy severas. Dificultan mucho la venta de petróleo. No voy a hacer nada para levantar las sanciones”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sostuvieron una conversación telefónica con el líder ucranio y “reafirmaron su apoyo firme e incondicional a Ucrania en su camino hacia una paz justa y duradera”, señaló un comunicado del vocero del gobierno alemán, Stefan Kornelius.