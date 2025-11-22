Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 17

Washington y Nueva York., El alcalde electo socialista democrático de Nueva York y el presidente antizquierdista de Estados Unidos sorprendieron a todos en su primera reunión en la Casa Blanca al declarar –tras meses de ataques mutuos– que trabajarán conjun-tamente para crear una ciudad segura, próspera y más asequible para todos.

“Estamos de acuerdo en mucho más de lo que hubiera pensado. Quiero que haga una gran labor, y lo ayudaremos hacer una gran labor”, declaró Donald Trump ante los medios sentado en el escritorio de la Oficina Oval con su invitado de pie a su lado, después de la reunión privada con quien había llamado hasta hoy “un comunista lunático al 100 por ciento”. Agregó: “pienso que va a sorprender realmente a algunas gentes conservadoras”.

Zohran Mamdani, quien ha llamado a Trump un “déspota”, dijo estar agradecido con el mandatario por “una reunión productiva enfocada sobre un lugar de admiración y amor compartido, la ciudad de Nueva York (Trump nació y se crió en esa ciudad), y la necesidad de hacerla asequible para los neoyorquinos”, expresión que fue el mensaje central que lo llevó al triunfo.

Altas expectativas

Durante la prolongada sesión con medios, Trump se maravilló por el enorme interés que despertó la reunión entre los dos, el cual, dijo, superaba a muchos de sus encuentros en la Casa Blanca con jefes de Estado extranjeros.

El mandatario estadunidense siempre ha medido el poder real de los políticos y hoy dejó claro que estaba impresionado con la manera en que Mamdani ganó una elección en la cual al inicio era un desconocido, como también con la conversación que sostuvieron.

Trump indicó que esperaba ser “una gran ayuda” a los esfuerzos para mejorar su ciudad natal y que no tendría “absolutamente” ningún problema en vivir ahí bajo un gobierno de Mamdani, lo que constituyó un giro dramático en sus advertencias para intentar frenar el triunfo de su invitado al caracterizarlo como una amenaza “existencial” para la ciudad.

A Mamdani le preguntaron si ahora se arrepiente de haber llamado a Trump un déspota, pero evitó responder y su anfitrión lo escudó declarando que “me han llamado cosas mucho peores”.

El mandatario continuó interviniendo en preguntas hostiles de medios conservadores contra el alcalde electo, y cuando le preguntaron a Mamdani si aún consideraba a Trump un “fascista”, Trump interrumpió y le dijo a su invitado que era más fácil que dijera que sí y ya, para no tener que explicar. El alcalde electo siguió su instrucción.

Foco en las propuestas

Mamdani mantuvo el enfoque en sus promesas y propuestas para la ciudad y evitó caer en provocaciones o disputas retóricas, agradeciendo en varias ocasiones al presidente por su disposición de ayudar a la ciudad. Pero no se retractó de sus posiciones ni escondió sus perspectivas, reiterando que es un socialista democrático.