Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23
San Ignacio Río Muerto, Son., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño ratificaron su respaldo absoluto a las y los habitantes del sur de Sonora para atender la histórica necesidad de abasto de agua para la agricultura, una demanda que llevaba alrededor de cinco décadas sin respuesta.
Durante una visita al ejido San Francisco o Narciso Beltrán, la primera vez que un gobernador llega a esta comunidad, Durazo anunció el inicio de la perforación de dos pozos que permitirán regar 378 hectáreas y operar como una unidad de riego, así como la inversión programada para el próximo año destinada a tecnificar 200 hectáreas adicionales, con el apoyo directo de la presidenta. El mandatario resaltó que Sheinbaum instruyó atender esta solicitud al considerarla una “injusticia histórica” y garantizó los recursos necesarios para concretar la obra.
Por su parte, los representantes del ejido expresaron su agradecimiento por la visita y el compromiso del gobierno es-tatal, destacando que por décadas sus tierras permanecieron en el abandono sin que autoridad alguna atendiera sus necesidades.
Francisco Javier Magallanes Camacho reconoció que la llegada de Durazo marca un hecho sin precedente y simboliza un avance para una comunidad cuyos antepasados lucharon sin éxito por obtener apoyo institucional.
La intervención actual, dijeron, representa la posibilidad real de recuperar las tierras, mejo-rar la productividad agrícola y dejar atrás el rezago histórico que por más de 50 años impidió su desarrollo.