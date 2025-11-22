Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23

San Ignacio Río Muerto, Son., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño ratificaron su respaldo absoluto a las y los habitantes del sur de Sonora para atender la histórica necesidad de abasto de agua para la agricultura, una demanda que llevaba alrededor de cinco décadas sin respuesta.

Durante una visita al ejido San Francisco o Narciso Beltrán, la primera vez que un gobernador llega a esta comunidad, Durazo anunció el inicio de la perforación de dos pozos que permitirán regar 378 hectáreas y operar como una unidad de riego, así como la inversión programada para el próximo año destinada a tecnificar 200 hectáreas adicionales, con el apoyo directo de la presidenta. El mandatario resaltó que Sheinbaum instruyó atender esta solicitud al considerarla una “injusticia histórica” y garantizó los recursos necesarios para concretar la obra.