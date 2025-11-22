Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23
Cancún, QR., José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, fue detenido ayer por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su probable participación en el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, trabajador de la central obrera, el 17 de julio de 2018.
En un comunicado, la fiscalía informó que el indiciado fue arrestado cuando estaba por ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal, en la Supermanzana 50, para la revocación de medidas cautelares, las cuales incumplió dentro de un proceso penal federal por trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, delito que se le sigue desde 2019 y por el cual estuvo detenido por más de tres años.
En relación con el homicidio, de acuerdo con las indagatorias, el ahora investigado inculpó a la víctima de robo de dinero, alhajas y relojes de alta gama de su propiedad en las oficinas de la CTM.
Tras su aprehensión, José Isidro N quedó a disposición del juez de control, quien en el término de ley correspondiente determinará su situación jurídica.
La defensa legal de Santamaría Casanova sostuvo que la detención no sólo es ilegal, sino arbitraria y “un grave abuso de poder” de la FGE porque violó una suspensión provisional y fabricó un expediente con mentiras para obtener la orden de captura.
Moisés Méndez López, abogado del inculpado, explicó que el fiscal había sido notificado de la suspensión provisional y aun así ordenó detener al dirigente cetemista.
Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, a la que pertenece la mamá de Luis Fernando Peón Cardín (víctima del crimen), se plantaron frente a las instalaciones del Centro de Reinserción Social en demanda de que el líder sindical sea vinculado a proceso y se realice un juicio apegado a derecho.