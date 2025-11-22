Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23

Cancún, QR., José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, fue detenido ayer por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su probable participación en el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, trabajador de la central obrera, el 17 de julio de 2018.

En un comunicado, la fiscalía informó que el indiciado fue arrestado cuando estaba por ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal, en la Supermanzana 50, para la revocación de medidas cautelares, las cuales incumplió dentro de un proceso penal federal por trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, delito que se le sigue desde 2019 y por el cual estuvo detenido por más de tres años.

En relación con el homicidio, de acuerdo con las indagatorias, el ahora investigado inculpó a la víctima de robo de dinero, alhajas y relojes de alta gama de su propiedad en las oficinas de la CTM.