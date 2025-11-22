Según el mandatario estatal, los enviaron de otras entidades
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23
Guadalajara, Jal., Al menos dos de las ocho personas vinculadas a proceso por participar en los actos violentos en el centro de Guadalajara, el pasado 15 de noviembre, son de la ciudad y no de otra entidad, como afirmó el gobernador Pablo Lemus, quien acusó que un grupo de 50 individuos pagados fueron enviados a Jalisco a causar destrozos en el Palacio de Gobierno, como parte de una agenda política nacional, la cual ha evitado precisar.
Los dos residentes de la capital estatal confirmados son Adrián N y Héctor Gerardo N, pero existen versiones coincidentes –de familiares y de algunos arrestados que ya fueron dejados en libertad el jueves pasado– de que la ma-yoría de los vinculados son locales.
En el caso de Adrián, él y su novia Erika, con quien vive, llegaron hace un año del sureste del país, donde residían.
La madre de Erika narró que Adrián salió de trabajar y caminaba con su pareja por el centro de la ciudad cuando varios policías los detuvieron, los golpearon, los despojaron de sus pertenencias y a ella la liberaron después de que les mostró que tenía una cirugía de trasplante de riñón.
La joven contó que ese sábado también aprehendieron a una mujer luego de tres horas de que varios sujetos arremetieron contra el Palacio de Gobierno, y la dejaron en libertad porque estaba embarazada.
Además está el caso de Héctor Gerardo, quien, según confirmó su novia Gabriela, nació, se crió, estudió y trabaja en Guadalajara.
Existen más testimonios de la brutalidad en las detenciones no sólo videograbados, sino de quienes estuvieron arrestados: 40 en total, de los cuales 32 ya están en libertad.
Asimismo, hay denuncias contra los policías por despojo de celulares, dinero e identificaciones oficiales.
Hasta el 20 de noviembre se habían presentado 20 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que abrió un acta de investigación, pero que ha evitado pronunciarse en torno a lo ocurrido.
Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, reconoció que hubo “un mal actuar de los policías” durante los arrestos efectuados el sábado pasado. “No vamos a permitir este tipo de situaciones en la Secretaría”, refirió.