Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23

Guadalajara, Jal., Al menos dos de las ocho personas vinculadas a proceso por participar en los actos violentos en el centro de Guadalajara, el pasado 15 de noviembre, son de la ciudad y no de otra entidad, como afirmó el gobernador Pablo Lemus, quien acusó que un grupo de 50 individuos pagados fueron enviados a Jalisco a causar destrozos en el Palacio de Gobierno, como parte de una agenda política nacional, la cual ha evitado precisar.

Los dos residentes de la capital estatal confirmados son Adrián N y Héctor Gerardo N, pero existen versiones coincidentes –de familiares y de algunos arrestados que ya fueron dejados en libertad el jueves pasado– de que la ma-yoría de los vinculados son locales.

En el caso de Adrián, él y su novia Erika, con quien vive, llegaron hace un año del sureste del país, donde residían.

La madre de Erika narró que Adrián salió de trabajar y caminaba con su pareja por el centro de la ciudad cuando varios policías los detuvieron, los golpearon, los despojaron de sus pertenencias y a ella la liberaron después de que les mostró que tenía una cirugía de trasplante de riñón.