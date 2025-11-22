Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23
Chalco, Méx., Christian Jesús, El Jimy, sexto regidor del ayuntamiento de Chalco y militante del Partido Verde Ecologista de México, fue detenido por agentes de investigación; la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) lo acusa de probable secuestro, extorsión y despojo, entre otros; además, “está identificado como líder del Sindicato 22 de octubre” y “era objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el estado de México”.
El aseguramiento del edil se dio en el marco de la segunda etapa de la Operación Caudal. A mediados del mes pasado, la FGJEM inició esta acción para frenar “la cadena de comercio ilícito de agua” en 48 municipios.
En ese operativo se aseguraron 189 inmuebles y se decomisaron 332 carros cisterna, utilizados para el transporte de agua potable de asociaciones disfrazadas como Los 300, Unson y Sindicato 22 de Octubre, entre otros.
En esta ocasión, se efectuó la segunda etapa para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se giraron después de la investigación contra los líderes de estas agrupaciones y de funcionarios que protegen las actividades ilícitas.
La fiscalía relacionó a El Jimy con comercio ilícito del agua en la entidad, la intimidación a transportistas no pertenecientes a su organización y el despojo de inmuebles donde operan pozos de agua.
Al Sindicato 22 de Octubre se le vincula con la invasión de la vivienda propiedad de la familia de la señora Carlota, mujer de la tercera edad que enfrenta proceso penal por el homicidio de dos personas que ocupaban de manera ilegal dicha casa de interés social.
Ayer, el regidor fue ingresado al penal estatal Neza-Bordo, donde quedó a disposición del juez de control; el poder judicial tiene 72 horas para determinar si lo vincula a proceso y emite la medida cautelar de prisión preventiva o lo deja en libertad.
Una vez que se informó del arresto del regidor chalquense, decenas de integrantes de la agrupación a la que pertenece iniciaron manifestaciones y bloqueos en esta localidad; exigen la liberación de su líder.