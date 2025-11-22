René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 23

Chalco, Méx., Christian Jesús, El Jimy, sexto regidor del ayuntamiento de Chalco y militante del Partido Verde Ecologista de México, fue detenido por agentes de investigación; la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) lo acusa de probable secuestro, extorsión y despojo, entre otros; además, “está identificado como líder del Sindicato 22 de octubre” y “era objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el estado de México”.

El aseguramiento del edil se dio en el marco de la segunda etapa de la Operación Caudal. A mediados del mes pasado, la FGJEM inició esta acción para frenar “la cadena de comercio ilícito de agua” en 48 municipios.

En ese operativo se aseguraron 189 inmuebles y se decomisaron 332 carros cisterna, utilizados para el transporte de agua potable de asociaciones disfrazadas como Los 300, Unson y Sindicato 22 de Octubre, entre otros.

En esta ocasión, se efectuó la segunda etapa para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se giraron después de la investigación contra los líderes de estas agrupaciones y de funcionarios que protegen las actividades ilícitas.