Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 22

Chihuahua, Chih., Martín Solís Bustamante, director de Fomento Agropecuario en la administración de Javier Corral (2016-2021) y ex dirigente de El Barzón, fue expulsado con empujones y gritos de “traidor” y “vendido”, de una mesa de diálogo sobre la nueva Ley General de Aguas que organizaron legisladores del PAN, PRI y de Movimiento Ciudadano (MC), en el Congreso de Chihuahua.

La mayoría de asistentes al foro repudiaron la noche del jueves a Solís Bustamante cuando tomó la palabra, con consignas de “fuera Corral”, “que venga Javier Corral, ya tiene fuero”.

Hubo empujones de varios productores agrícolas en contra del ex funcionario para bajarlo de la tribuna, guardias de seguridad lo protegieron, él insistió en hablar pidiendo que se respetara al Parlamento, como espacio plural y para discutir los temas.

Fuera de mesa de diálogo

Los gritos continuaron, y el coordinador de la bancada de diputados del PAN, Alfredo Chávez, terminó por quitarle el micrófono y ordenó sacarlo.

Martín Solís abandonó el Congreso acompañado por la seguridad, y continuó el foro sobre la nueva Ley General de Aguas.