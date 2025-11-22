▲ La losa del aparcamiento tuvo un costo de 68 millones de pesos. Foto Carlos García

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 22

Guanajuato, Gto., La losa del estacionamiento del Congreso del estado, la cual tiene fallas estructurales, costó 68 millones de pesos y, pese a que se han gastado más de 30 millones en estudios y reparaciones, la estructura sigue con problemas; además los diputados destinarán otros 32 millones para continuar con los arreglos.

Como ha documentado La Jornada, en septiembre de 2008 comenzó la edificación del nuevo palacio legislativo; la obra fue proyectada en 138 millones, cifra que a la fecha ya superó los 800 millones.

El inmueble, edificado por varias constructoras y contratistas, cuenta con un estacionamiento superior, en cuya losa se gastaron 68 millones, dio a conocer el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila, en entrevista.

El legislador reveló que hasta el momento se han invertido más de 30 millones en estudios, proyectos ejecutivos y reparaciones.

En la legislatura pasada, con el panista Luis Ernesto Ayala Torres como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se etiquetó una partida por 32 millones de pesos.

Ese recurso, dijo, es para ejecutar las acciones derivadas del estudio de integridad estructural del edificio, el cual pidió realizar la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom).

Dicho análisis estuvo a cargo de la ingeniera Hilda Flores Silva, bajo el contrato SICOM/RE/AE/PU/DPE/SERV/CEG/2024-0044 y tuvo un costo de 7 millones 463 mil pesos.

Derivado del estudio del Sicom, se mandó hacer un proyecto ejecutivo para la reparación integral del estacionamiento, refirió.