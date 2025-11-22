Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 21
Toluca, Méx., Isidro Pastor Medrano, ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien fue candidato independiente a la gubernatura del estado de México, fue detenido ayer en los límites de Toluca y Metepec, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto fue realizado a las 12:50 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en calles de la colonia Nueva Santa María y fue remitido al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.
Isidro Pastor fue uno de los colaboradores más cercanos del ex gobernador Arturo Montiel (1999-2005); durante su sexenio fue presidente de la Gran Comisión en el Congreso mexiquense y a su vez dirigente estatal del PRI.
En 2005 buscó la candidatura del tricolor a la gubernatura mexiquense, pero Enrique Peña Nieto ganó la nominación, lo que le generó un distanciamiento con el partido, que incluso lo expulsó.
En una entrevista reciente a un periodista local, dijo que en esa época fue víctima de una persecución política de parte del grupo que ganó.
Tiempo después, Isidro Pastor dejó la entidad para irse a Baja California a apoyar y operar a favor de Jorge Hank Rhon, hijo del profesor Carlos Hank González; Jorge Hank llegó a ser presidente municipal de Tijuana y fue candidato al gobierno estatal bajacaliforniano.
A su regreso al estado, Pastor Medrano se incorporó al gabinete del entonces priísta Eruviel Ávila Villegas, donde encabezó la Secretaría de Transporte.
En 2016 renunció a la dependencia y se postuló como candidato independiente al gobierno estatal, pero al final su designación fue cancelada con el argumento de que varias firmas de respaldo que se habían entregado al Instituto Electoral del Estado de México eran de personas ya fallecidas.
Ahí, se le inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por uso de documentación falsa, pero nunca fue detenido.
Isidro Pastor se alejó de la política un par de años, pero en 2020 regresó como presidente del Partido Encuentro Social, donde sólo estuvo unos meses.
Desde junio pasado, reapareció en la escena pública con comentarios en las redes sociales del acontecer político y social del estado.
En semanas recientes participó en fiestas y celebraciones por el cumpleaños de Arturo Montiel y le refrendó su agradecimiento y lealtad, al grado de que dijo ser uno de los más fieles montielistas.