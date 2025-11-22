Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 21

Toluca, Méx., Isidro Pastor Medrano, ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien fue candidato independiente a la gubernatura del estado de México, fue detenido ayer en los límites de Toluca y Metepec, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto fue realizado a las 12:50 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en calles de la colonia Nueva Santa María y fue remitido al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.

Isidro Pastor fue uno de los colaboradores más cercanos del ex gobernador Arturo Montiel (1999-2005); durante su sexenio fue presidente de la Gran Comisión en el Congreso mexiquense y a su vez dirigente estatal del PRI.

En 2005 buscó la candidatura del tricolor a la gubernatura mexiquense, pero Enrique Peña Nieto ganó la nominación, lo que le generó un distanciamiento con el partido, que incluso lo expulsó.

En una entrevista reciente a un periodista local, dijo que en esa época fue víctima de una persecución política de parte del grupo que ganó.

Tiempo después, Isidro Pastor dejó la entidad para irse a Baja California a apoyar y operar a favor de Jorge Hank Rhon, hijo del profesor Carlos Hank González; Jorge Hank llegó a ser presidente municipal de Tijuana y fue candidato al gobierno estatal bajacaliforniano.