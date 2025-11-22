▲ La defensa del ex priísta argumentó que su cliente ya cumplió con 95 por ciento de su condena de nueve años de cárcel. Foto Jair Cabrera

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 21

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá en prisión hasta abril de 2026, luego de que una jueza federal determinó que no cumplió con la totalidad de los requisitos de la Ley de Ejecución Penal para obtener la libertad anticipada.

Después de más de una hora de audiencia, la juez de control Ángela Zamorano Herrera resolvió que es infundada la solicitud y el ex priísta deberá permanecer cinco meses más en el Reclusorio Norte, hasta cumplir su condena por los deli-tos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Y es que uno de los requisitos que no acreditó, el más importante, es que no debía contar con un proceso penal pendiente, de acuerdo con el artículo 141 de la citada ley.

Sin embargo, Duarte de Ochoa aún enfrenta la acusación por su presunta participación en la desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, registrada en enero de 2016.

Aunque al ex mandatario no se le vinculó a proceso por dicho caso, el Ministerio Público local presentó una impugnación y sigue pendiente de resolverse en un tribunal.

La jueza federal hizo notar que el delito de desaparición forzada amerita prisión preventiva oficiosa, lo que impide otorgarle el beneficio preliberacional, que solicitó en diciembre de 2024.

“No colma este requisito, pues el sobreseimiento no se encuentra firme debido a que la fiscalía hizo una apelación”, subrayó.

De las seis condiciones que establece la ley, el ex gobernador incumplió con dos. La otra se refiere a que no acreditó haber realizado un plan de actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas dentro del Reclusorio Norte, donde se encuentra.

“Al no reunirse a cabalidad los requisitos es que resulta infundada la solicitud de libertad anticipada”, resolvió la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte Ángela Zamorano Herrera.