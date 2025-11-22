Arturo Sánchez Jiménez, Alonso Urrutia, Carolina Gómez Mena y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó ayer a la tabasqueña Fátima Bosch, ganadora del certamen Miss Universo 2025. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó la valentía de la concursante, a quien consideró un ejemplo por alzar la voz frente a lo que percibió como una injusticia.

“Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate”, comentó. Señaló que lo que más le llamó la atención fue la reacción de Bosch ante un episodio ocurrido durante la competencia, cuando Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador y presidente de Miss Grand International, la cuestionó e incluso la llamó “tonta” por un supuesto incumplimiento al no publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

“A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento”, expresó Sheinbaum. Subrayó que la concursante terminó ganando el certamen y que su caso muestra que, “cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”.

Ante la pregunta de si ese comportamiento reflejaba valentía, Sheinbaum respondió que sí, “para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres”. Añadió que esa actitud desafía estereotipos. “Ya quedó atrás aquella cosa que decían ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”.

Más adelante, la Presidenta se refirió al avance de las mujeres en instituciones tradicionalmente cerradas, como las fuerzas armadas, y sostuvo que su llegada al gobierno tiene un carácter simbólico que está permeando en diversos ámbitos. Destacó el reciente ascenso de numerosas militares a generales de brigada en el área médica y el aumento de mandos femeninos en la Marina y el Ejército, al considerar que estos cambios forman parte de una “revolución de las conciencias” para eliminar la violencia de género y garantizar la igualdad.

Su alma mater la celebra

La Universidad Iberoamericana felicitó a Fátima Bosch, por su triunfo en el certamen Miss Universo 2025. La institución educativa destacó que la tabasqueña es una de sus egresadas, pues cursó Diseño de Indumentaria y Moda.

Asimismo, resaltó que “su participación y postura resonaron como un mensaje claro para las mujeres que no aceptan ser silenciadas, y esa valentía dialoga profundamente con los valores que promovemos como comunidad universitaria: dignidad humana, respeto, integridad y libertad responsable”.

En redes sociales añadió que durante su formación académica en la Ibero, “Fátima mostró una mirada profesional sensible al entorno” y “hoy llevó esa perspectiva a una plataforma global y transformó un momento de alta exposición en una invitación a reflexionar sobre la importancia de alzar la voz con firmeza y respeto.”

La casa de estudios indicó: “reconocemos su logro y la manera en que supo sostenerse con integridad, en congruencia con una visión de liderazgo que pone al centro la dignidad humana, la responsabilidad personal y el compromiso con un mundo más justo”.