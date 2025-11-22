La Presidenta felicita a la tabasqueña por corona en Miss Universo // La Ibero reconoce su logro y su integridad // “Enseñé al mundo lo que es una mujer mexicana”
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 7
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó ayer a la tabasqueña Fátima Bosch, ganadora del certamen Miss Universo 2025. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó la valentía de la concursante, a quien consideró un ejemplo por alzar la voz frente a lo que percibió como una injusticia.
“Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate”, comentó. Señaló que lo que más le llamó la atención fue la reacción de Bosch ante un episodio ocurrido durante la competencia, cuando Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador y presidente de Miss Grand International, la cuestionó e incluso la llamó “tonta” por un supuesto incumplimiento al no publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.
“A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento”, expresó Sheinbaum. Subrayó que la concursante terminó ganando el certamen y que su caso muestra que, “cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”.
Ante la pregunta de si ese comportamiento reflejaba valentía, Sheinbaum respondió que sí, “para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres”. Añadió que esa actitud desafía estereotipos. “Ya quedó atrás aquella cosa que decían ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”.
Más adelante, la Presidenta se refirió al avance de las mujeres en instituciones tradicionalmente cerradas, como las fuerzas armadas, y sostuvo que su llegada al gobierno tiene un carácter simbólico que está permeando en diversos ámbitos. Destacó el reciente ascenso de numerosas militares a generales de brigada en el área médica y el aumento de mandos femeninos en la Marina y el Ejército, al considerar que estos cambios forman parte de una “revolución de las conciencias” para eliminar la violencia de género y garantizar la igualdad.
Su alma mater la celebra
La Universidad Iberoamericana felicitó a Fátima Bosch, por su triunfo en el certamen Miss Universo 2025. La institución educativa destacó que la tabasqueña es una de sus egresadas, pues cursó Diseño de Indumentaria y Moda.
Asimismo, resaltó que “su participación y postura resonaron como un mensaje claro para las mujeres que no aceptan ser silenciadas, y esa valentía dialoga profundamente con los valores que promovemos como comunidad universitaria: dignidad humana, respeto, integridad y libertad responsable”.
En redes sociales añadió que durante su formación académica en la Ibero, “Fátima mostró una mirada profesional sensible al entorno” y “hoy llevó esa perspectiva a una plataforma global y transformó un momento de alta exposición en una invitación a reflexionar sobre la importancia de alzar la voz con firmeza y respeto.”
La casa de estudios indicó: “reconocemos su logro y la manera en que supo sostenerse con integridad, en congruencia con una visión de liderazgo que pone al centro la dignidad humana, la responsabilidad personal y el compromiso con un mundo más justo”.
La ahora Miss Universo protagonizó hace unos días un desacuerdo con el presidente de Miss Grand. Internacional y vicepresidente regional del concurso, Nawat Itsaragrisil, durante una ceremonia en Bangkok.
El ejecutivo la reprendió públicamente por no publicar contenido en redes sociales sobre el país anfitrión, Tailandia, y todo ello fue difundido en un video. La mexicana se defendió de los señalamientos, lo que fue reconocido incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Tanto en esa ocasión como ahora, tras su triunfo en el certamen, la mandataria destacó la valentía de la ganadora del concurso. La consideró un ejemplo por alzar la voz frente a lo que consideró una injusticia.
“Una Miss que no tuvo miedo”
La recién ganadora del certamen Miss Universo, Fátima Bosch, declaró en una rueda de prensa el viernes, en inglés, que le gustaría ser recordada como “una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma y una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo”.
En Villahermosa, la capital del estado de Tabasco de donde es originaria la joven, miles de personas se reunieron en un estadio de béisbol para seguir el concurso en directo.
¡México, México!, clamaba la multitud que irrumpió en gritos y aplausos de júbilo cuando la tabasqueña fue coronada, mientras el cielo se iluminaba de fuegos pirotécnicos, reportaron medios locales.
“Cada paso que di en ese escenario era llevando mi bandera en el corazón, porque lo que yo quería venir a enseñar al mundo era lo que es una mujer mexicana”, declaró Bosch en español durante la rueda de prensa.
Antes de que Bosch fuera coronada reinó el caos entre los bastidores del certamen.
Otro drama en la recta final fue la renuncia de dos de los ocho jueces esta semana, uno de los cuales alegó que el concurso estaba amañado por una “votación secreta e ilegítima” celebrada sin el jurado oficial.
“Esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial”, escribió el compositor francés Omar Harfouch en Instagram.
Afirmó que al menos una de las personas involucradas tenía una “relación sentimental con una concursante”, sin nombrar a nadie.
La Organización Miss Universo negó las acusaciones y afirmó que “no se creó ningún jurado improvisado”.
El ex futbolista francés Claude Makelele también se retiró como evaluador, alegando “razones personales imprevistas” en redes sociales.
Además, durante la ronda de trajes típicos del miércoles, Miss Gran Bretaña, Danielle Latimer, tropezó y cayó de bruces en el escenario mientras lucía un atuendo inspirado en el personaje cockney Eliza Doolittle.
La concursante de Jamaica, Gabrielle Henry, tuvo que ser hospitalizada después de también caerse del escenario principal durante la presentación de los vestidos de noche, informó el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, en un comunicado.