Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 15

La economía mexicana retrocedió 0.2 por ciento en el tercer trimestre a tasa anual, menor dinamismo que se explicó por la debilidad en la producción industrial del país, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato observó un ligero ajuste, pues en el dato oportuno se estimó una contracción de 0.3 por ciento. No obstante, la reducción de 0.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en julio-septiembre frente a abril-junio de 2025 fue confirmada.

La contracción de 0.2 por ciento en el tercer trimestre frente a igual lapso de 2024 se explica por ajustes en los datos de los tres sectores que la componen. El comercio y servicios, que aportan tres cuartas partes del PIB, avanzaron uno por ciento frente al tercer trimestre de 2024, no 0.9 por ciento como se dio a conocer a finales de octubre.

Lo anterior compensa la caída de 2.7 por ciento en julio-septiembre a tasa anual de las actividades industriales, aunque el dato fue menor respecto a 2.9 por ciento publicado oportunamente. Los sectores de agricultura, ganadería y pesca mostraron un aumento de 2.9 por ciento, no 3 por ciento como se informó previamente.

Las actividades terciarias crecieron 0.2 por ciento anual, cifra que fue mayor al 0.1 por ciento que fue publicada de manera oportuna. Lo anterior significa que el comercio y los servicios impulsaron la economía.