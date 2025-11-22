E

l poder político está inmovilizado. La presidenta Sheinbaum ha logrado manejar con tino y tacto la espinosa y decisiva relación con Trump y el Estados Unidos que encarna. Ha sabido tomar distancias con la política de AMLO en materia de seguridad, aunque sus logros tardarán tiempo en expresarse dado la gravedad del control criminal de territorios a través sobre todo de la extorsión. Y aunque ha implementado una política económica estabilizadora –algunos la llaman estancamiento estabilizador–, le falta el componente central: una política fiscal profunda.

Y el poder político está casi congelado.

Irreversibles. No hay nada peor que juzgar una estrategia que requiere actos repetitivos como un triunfo irreversible. No hay nada irreversible cuando se promulgan transformaciones que afectan intereses. Las reformas no son actos fundadores, sino procesos de deliberación y acuerdos. Por ello se necesitan desagregar para establecer los propósitos y construir coaliciones en cada etapa.

Fragmentación. Una profunda desigualdad está en la base de políticas públicas fallidas. Privilegios para unos cuantos impiden el imperio del estado de derecho. No se debe jugar a mayorías y minorías parlamentarias como si tuviéramos una democracia consolidada. El ámbito partidista expresa una parte de la pluralidad social. La crisis del corporativismo, el estancamiento económico, la inseguridad pública han fragmentado al cuerpo social. Se requiere un proceso de reconstrucción del poder del Estado y también de la sociedad.

Secuencia. Las reformas no son actos fundadores, como se suponían que sí eran las revoluciones. La diferencia central no es sólo es el gradualismo, sino la secuencia. Siendo procesos de larga duración importa mucho qué va primero y qué va después.

Las primeras reformas. Las reformas de los noventas suponían un funcionamiento sin obstáculos de los mercados y sin contrapesos del Estado. Nunca funcionaron así ni aún en los casos extremos de los gobiernos deReagan, Thatcher e incluso Pinochet. Se les cruzó en el camino esa sociedad que la Thatcher declaró palurdamente que no existía.