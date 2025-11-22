Economía
Lilly, primera farmacéutica en club del billón de dólares
Lilly, primera farmacéutica en club del billón de dólares
Foto Ap
Periódico La Jornada
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 14

Eli Lilly alcanzó el viernes el billón de dólares de valor de mercado, lo que le convierte en el primer fabricante de medicamentos que entra en el exclusivo club dominado por los gigantes tecnológicos y subraya su ascenso como potencia en el sector de la pérdida de peso. Sus acciones subieron ayer 1.57 por ciento y tocaron un máximo histórico de mil 59.7 dólares. La subida de más de 35 por ciento de los títuloss de la empresa este año ha sido impulsada en gran medida por el crecimiento explosivo del mercado de medicamentos para adelgazar y la demanda de sus fármacos Mounjaro y Zepbound. Más información en https://t.ly/gSFtY .

