Reuters y De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 14

El peso retrocedió ayer presionado por la fortaleza del dólar y afectado por débiles datos de la economía local y la incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cerró en 18.48 pesos por dólar, una pérdida de 9 centavos (0.52 por ciento) para la moneda mexicana respecto al día anterior, que en la semana acumuló un descenso de 17 centavos (0.95 por ciento), luego de dos semanas seguidas de ganancias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que el producto interno bruto de México se contrajo 0.3 por ciento en el tercer trimestre del año, en línea con lo que se había calculado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios. Tras el reporte, Banamex redujo su previsión de crecimiento del PIB para 2025 de 0.4 a 0.2 por ciento.

En el ámbito internacional, los comentarios del jefe de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, en el sentido que el banco central estadunidense todavía puede recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre, contrastaron con los de otros responsables monetarios de la Fed que han expresado sus dudas a la necesidad de una nueva rebaja, debido a la alta inflación.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin cayó a 80 mil 553 dólares, su nivel más bajo en siete meses.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance de 0.33 por ciento, al cerrar con 61 mil 877.27 unidades, en la semana acumuló un descenso de 0.72 por ciento.

En Wall Street los principales índices terminaron al alza, pero registraron pérdidas en la semana por la preocupación de las elevadas valoraciones tecnológicas.