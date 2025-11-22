Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 14

En el contexto de las definiciones legales sobre los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que en Tv Azteca están queriendo seguir una línea contra la Presidenta, de manera muy ofensiva, y contra el gobierno de México (...) una línea de mucho odio, exacerbando el odio (…) este esquema de información le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora”.

A pregunta expresa sobre la situación que prevalece en torno a Salinas Pliego, Sheinbaum señaló que su gobierno no va a caer en provocaciones ante esa línea editorial descalificando las acusaciones que se le imputan de autoritaria. Sin embargo, al abordar sobre los efectos de esta estrategia y un eventual impacto entre los patrocinadores, dijo que sería sólo la “libertad de mercado” la que rija.

–¿La línea contra el gobierno no viola el derecho de las audiencias?

–Evaluar esto le corresponde a la Comisión (Reguladora de Telecomunicaciones). Ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir: “¡Ven qué autoritarios son!” Por eso dije: No vamos a caer en provocaciones de ningún tipo, nosotros vamos a actuar en el marco de la ley.

Poco antes, Sheinbaum habló de los diversos frentes que tiene abiertos Salinas Pliego, pues ya no sólo se trata de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo obligan a pagar gran parte de los impuestos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria tras perder los litigios, sino que también ahora se exige que entregue información de sus empresas a la Bolsa Mexicana de Valores, porque ha incumplido esta obligación legal casi dos años.

“También aquí informamos de una reversión que tuvo el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México”, relacionado con un juicio que enfrenta el empresario con compañías estadunidenses que interpusieron una demanda en Nueva York, proceso que estaba detenido por una disposición de dicha instancia judicial capitalina.

La mandataria señaló que por el momento la Secretaría de Hacienda no le ha reportado si ya fue notificada formalmente por la SJCN sobre las resoluciones adoptadas en los juicios que perdió Salinas Pliego.

Grupo Salinas se desiste de juicios en México contra acreedores de EU

Dora Villanueva

Tv Azteca, empresa de Grupo Salinas, se desistió de un par de juicios que inició en juzgados mexicanos, con los que seguía buscando protección frente a los acreedores estadunidenses que la demandaron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el impago de unos bonos emitidos en 2017, aseguró el corporativo en un comunicado.

“El pasado miércoles 19 de noviembre, de acuerdo con el grupo de tenedores (de los bonos) y con el propio juez, presentamos ante los juzgados civiles 9 y 38 los desistimientos correspondientes a los dos juicios que se llevaban a cabo en México”, sostuvo el grupo, esto luego de que la orden para hacerlo se había emitido desde casi dos meses atrás, el 22 de septiembre.