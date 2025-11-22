De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a27

La jalisciense Freya Danae Nieves celebra envuelta en la bandera tricolor una de sus hazañas más trascendentales: conquistar la medalla de plata en la prueba de 400 metros vallas de los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025, competencia en la que México ya ha conseguido tres preseas.

La tricolor consiguió el segundo puesto en la prueba disputada en las pistas japonesas al terminar con un tiempo de 1:4.88 minutos. “Me siento muy contenta, muy feliz por haber ganado la medalla de plata”, afirmó la atleta de 20 años de edad al festejar su proeza.

Freya Danae Nieves ya había mostrado su potencial el año pasado, al obtener el subcampeonato en el Mundial de Atletismo para Sordos en la prueba de los 100 metros con vallas, con un tiempo de 15.9 segundos.