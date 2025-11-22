▲ El piloto británico George Russell, durante la calificación en el Gran Premio de Las Vegas. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a27

Ni siquiera la lluvia pudo detener al británico Lando Norris, piloto de McLaren, para conseguir la pole position del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, al imponerse de último minuto ante el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), quien fue segundo; mientras que Carlos Sainz (Williams) saldrá en la competencia del hoy desde el tercer puesto.

“Ha sido muy estresante. No han sido las mejores condiciones, pero me alegra que haya parado de llover. Necesitas un buen coche. Nunca hemos estado con lluvia aquí y era difícil saber qué esperar. Todas las sesiones fueron complicadas”, dijo Norris, quien mejor se adaptó a unas condiciones extremadamente resbaladizas en la pista.

El australiano Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris y su principal adversario por el liderato general, tendrá que remontar desde el quinto casillero.

Norris tendrá hoy por la noche oportunidad de apuntalar su liderato en la antepenúltima carrera de la temporada. De superar a sus rivales, viajará después a Qatar y Abu Dabi con todo a favor para coronarse por primera vez en la Fórmula 1 y acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen.