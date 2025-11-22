Afp

Sábado 22 de noviembre de 2025

París. El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, elegido ayer presidente de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC), dijo estar “optimista” porque el cambio de nombre del equipo Israel Premier Tech permita “calmar la situación”, luego de las protestas en contra del grupo debido a la ofensiva israelí en la franja de Gaza.

“Lo espero. Hemos sabido que el equipo cambiará de nombre, de nacionalidad y de propiedad. Eso debería calmar la situación. Creo que podemos ser optimistas”, respondió Guillén durante una conversación por videoconferencia tras su elección.

El equipo ciclista Israel PT, cuya presencia fue denunciada durante varias carreras este año por manifestantes pro palestinos y en especial durante la Vuelta a España 2025, anunció el jueves que cambiaba de nombre, de nacionalidad y de estructura.

El nuevo equipo, bautizado como NSN Cycling Team por la empresa internacional de deportes NSN (Never Say Never), será de nacionalidad suiza y su estructura será española, con sedes en Barcelona y Girona.