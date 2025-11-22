Pablo Espinosa

El nuevo disco de Bob Dylan es una autobiografía. Se titula The Bootleg Series vol. 18: Through the Open Window 1956-1963 y muestra la manera como Robert Zimmerman se convirtió en Bob Dylan desde su traslado del pequeño poblado de Duluth, Minnesota, para lograr su primera presentación en su vida, a los 15 años de edad, en 1956, hasta su consagración en el Carnegie Hall, en un concierto en vivo realizado en 1963.

Todo esto narrado en 139 tracks repartidos en ocho discos compactos o cuatro paquetes de elepés, o bien en una versión acortada de dos discos, ésta última se consigue en Spotify y el titipuchal completo, en versión digital.

Ya hemos dicho que la mudanza del joven Zimmermann desde Duluth hasta el Greenwich Village de Nueva York es semejante al viraje de William Shakespeare desde Avon hasta Londres.

El paisaje natal, los pormenores del camino recorrido desde el terruño hasta la capital del mundo, las lecturas, las largas escuchas de música, pero sobre todo la monumental carga de anhelos, comenzó a tomar cauce la Navidad de 1956 cuando al frente de su grupo The Jokers, tuvo su primera presentación, cantando y tocando el piano en una versión de un clásico: Let The Good Times Roll, título admonitorio.

Y así comenzaron a rolar los buenos tiempos con una segunda presentación, tres años más tarde, con otro éxito, I Got A New Girl, y ya en 1960 se empezaron a desgranar sus conciertos, cada vez con más público que celebraba su talento.

El primer dato notorio es la presencia en su repertorio de Woody Guthrie, su gran héroe, de quien interpretó sus canciones desde el mero inicio, a su vez para mostrar sus orientaciones ideológicas y su pensamiento social. Una de esas piezas de Woody Guthrie grabada por Dylan se titula Jesus Christ, en una abierta declaración de lo que 20 años después causaría enojo de parte de sus seguidores por su conversión al cristianismo, cuando en realidad su profesión de fe ya databa de esta etapa inicial y formativa.

De la pieza más hermosa, con la que dio por concluida su Trilogía Cristiana, titulada Every Grain of Sand, nos ocupamos el sábado anterior. Quedaron pendientes muchos temas, entre ellos la atención de Bob Dylan a su trato con sus distintos alter egos que posee como artista, evidente en el verso “I fought with my twin, that enemy within” en la canción Where Are You Tonight? (Journey with Dark Heat), del álbum Street Legal, de 1978.

Y este otro verso: Keeping one step ahead of the persecutor within, en la pieza Jokerman, del álbum Infidels, de 1983 y del mismo álbum, de la hermosa canción I and I, este verso: “One says to the other no man sees my face and lives”.

No resisto citar los versos iniciales de esta obra maestra:

Been so long since a strange woman

has slept in my bed

Look how sweet she sleeps, how free

must be her dreams

In another lifetime she must have

owned the world or been faithfully wed

To some righteous king who wrote

psalms beside moonlit streams

I and I

In creation where one’s nature neither

honors nor forgives

I and I

One said to the other, “No man sees

my face and lives”

Además de las personalidades duales que ejercita, Dylan juega con acrónimos: BOB, JWH, TOOM.

Y ese es solamente un ejemplo de las muchas preguntas fundamentales que se plantea Bob Dylan en Every Grain of Sand y, en general, en toda su obra.

Esta biografía musical contenida en el nuevo disco de Bob Dylan, que en realidad son ocho discos, muestra precisamente sus primeros pasos y la conformación de un repertorio donde transitó de la música rural hacia himnos de reivindicación social, antes de electrificarse.

El tono autobiográfico campea:

Rambling out of the Wild West

Leaving the towns I love the best

Thought I’d seen some ups and downs