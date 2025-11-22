Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025

Barcelona. El escritor británico de origen indio Salman Rushdie acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “convertir al partido republicano en una secta” que idolatra a su líder, y comparó con un niño.

“Es como un niño muy gordo y muy viejo”, aseguró ayer en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia en CaixaForum Barcelona, en una conversación con la periodista Sonsoles Ónega, bajo el título La venganza de vivir (y escribir).

Rushdie criticó que la de Donald Trump no es forma de dirigir un país y alertó de las consecuencias mundiales que está teniendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. “Dependerá mucho de lo que piense Trump”, dijo.

El escritor aseguró que no se arrepiente de haber escrito Los versos satánicos, pese al el intento de asesinato que sufrió en 2022 cuando lo apuñalaron durante una presentación en el estado de Nueva York, más de 30 años después de que el ayatolá Jomeini decretara una fatwa contra él por publicar ese libro.

“Lamento lo que pasó, pero es uno de mis mejores libros; estoy orgulloso de haberlo escrito”, subrayó Rushdie, y añadió que también está orgulloso de que la novela sobreviviera a los ataques que sufrió, ya que había imprentas que no lo querían imprimir.