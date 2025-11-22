S

igue temblando es el nombre de mi reciente libro. ¡Y vaya que sigue temblando! Si en los centros de cultura académica se discutía lo traumático de nuestros temblores, en el Zócalo capitalino se desarrollaba una zacapela feroz que se hacía eco del “sigue temblando” a todo vapor el fin de semana pasado.

En entrevista con La Jornada, hace uno días afirmé que el libro, organizado en 15 capítulos temáticos que alternan teoría, clínica y documentación testimonial, combina tradición sicoanalítica (Freud, André Green, Proust, Sartre) con trabajo de intervención comunitaria (sicocomunidad) y compilación de testimonios y crónicas.

Entre los capítulos de fundamento teórico destaca la teoría de André Green sobre la “madre muerta”, figura central en el sicoanálisis contemporáneo. Con referencia a que cuando la madre, tras una pérdida o depresión profunda, deja de sostener a su hijo (o una comunidad), que se ve obligada a reinventar estrategias de supervivencia síquica.