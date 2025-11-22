Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 4

Calificado por sus organizadores como “uno de los encuentros literarios más importantes del año” en Morelos, hoy se realizará el segundo Festival Internacional de Poesía Eternos Malabares, con el que el sello editorial homónimo prosigue los festejos por su 31 aniversario.

El encuentro tendrá lugar de 11 a 15 horas en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, en el centro de Cuernavaca, Morelos, con entrada libre. Participarán más de 20 poetas provenientes de siete países (Ecuador, Francia, Irán, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Guatemala), así como de Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas y Morelos.

El programa constará de cuatro mesas de lectura, moderadas por Andrea Venegas, Alejandro Campos y Julián Cruzalta, y la intervención musical de Vladimir Bendixen, quien interpreta la vihuela.

“Es un gran festejo y una actividad muy importante para Morelos. Se está creando una tradición muy significativa, pero también se está demostrando que esta entidad no sólo es un lugar de esparcimiento o vacacional, sino que la cultura se está gestando y conformando para los propios morelenses”, afirmó el poeta Ricardo Venegas, director de Ediciones Eternos Malabares.

El festival nació el año pasado en el contexto de las celebraciones del 30 aniversario de esa casa editora, una de las más antiguas de aquella entidad. Lo hizo como una expresión de resistencia, pues, a decir de su fundador, “la poesía es una de las artes que más han resistido las adversidades”, además de que ha sido uno de los géneros más importantes en Ediciones Eternos Malabares.