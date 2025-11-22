▲ “Éste es un centro social travestido de museo”, refirió Sol Henaro Palomino, directora del recinto ubicado en Santa María la Ribera. Foto cortesía del espacio

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 3

El Museo Universitario del Chopo celebrará el 25 de noviembre cinco décadas de ser un espacio cultural que ha respondido a las necesidades e intereses de la comunidad. Su directora, Sol Henaro Palomino, compartió que el recinto ha fortalecido y sostenido su ADN al acompañar la producción artística, cultural, crítica y experimental de los creadores.

Ubicado en la colonia Santa María la Ribera, el recinto fue inaugurado en 1975 por el doctor Guillermo Soberón, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para celebrar su aniversario, el museo ha programado una serie de actividades el día 25, de 11 a 21 horas, como la apertura de tres exposiciones: El vuelo de Quetzalcoatlus, de Marta Palau; Operación queer, y Radiográficas: El cuerpo interior, de Héctor de Anda; además, las Musas Sonideras ofrecerán un concierto.

“He defendido mucho la frase de que éste es un centro social travestido de museo, porque lo que ha vertebrado a lo largo de estos años al recinto está más cercano a un centro cultural.

“Surgió el tianguis, la Semana Cultural Lésbica Gay, así como encuentros más próximos a los internacionalismos; muchas de las prácticas de artes vivas han salido de aquí, incluso se ha tomado el espacio público en las calles. El Chopo, que escapa a lo que tradicionalmente asociamos al museo, promueve y programa actividades en sentido muy amplio”, indicó Sol Henaro en entrevista.

Expresó que en su gestión le interesa “mirar hacia Latinoamérica, en especial a Centroamérica, región con la que vamos a trabajar en los siguientes años.

“Tenemos muy claro el segmento generacional que acude al museo: los jóvenes, pero en mi gestión trabajamos para que asistan más niños y adultos mayores; queremos crecer ese arco, porque es defender el derecho a la cultura y que sepan que la cultura les pertenece.”

Con motivo del 50 aniversario del museo, la directora dijo que lanzaron el producto editorial Agentes Chopo, en colaboración con la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC. Se trata de una especie de bitácora que incluye las actividades del espacio destinadas a los niños, cuya entrada es gratuita para ellos en compañía de dos adultos.