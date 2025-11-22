▲ La situación fue caótica en la calle; para desalojar los trenes en vías, los pasajeros se ayudaron mutuamente. Foto Alfredo Domínguez y redes sociales

Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 26

Una nueva falla en el Sistema de Transporte Colectivo Metro dejó por cerca de dos horas sin operación seis estaciones de la línea 12, afectando el servicio en su tramo elevado de la también conocida como línea dorada. El caos fue mayor en el exterior de la estación Atlalilco, porque al evacuar a cientos de usuarios no hubo unidades alternativas que les permitieran seguir con su trayecto.

Los afectados señalaron que un convoy se detuvo en el trayecto de San Andrés Tomatlán para llegar a Lomas Estrella, y tras varios minutos se les pidió desalojar el tren, por lo cual se vieron obligados a caminar por las vías.

Un par de jóvenes ayudaron a una persona con movilidad reducida a salir del vagón. Entre los dos bajaron la silla de ruedas, luego tuvieron que cargarla para recorrer las vías y salir.

Al ser viernes y hora pico, en pocos minutos la avenida Tláhuac se saturó con cientos de usuarios, que buscaban la forma de llegar a su destino, ya que no había transporte. Las unidades de la ruta 56, que circulan por ahí , en segundos eran abarrotadas: la gente, a empujones, buscaba un lugar y varios microbuses arrancaron con personas colgadas de las puertas.

Otros usuarios pidieron aventón a los camiones que circulaban por la avenida. El conductor de una plataforma de carga de vehículos pesados aceptó llevar a quienes lograran subir a la plancha.

Sobre lo ocurrido, el Metro informó que el servicio operaba de forma provisional de la estación Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac debido a la revisión que se realizó en el sistema eléctrico de las paradas Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 Periférico Oriente y Tezonco.