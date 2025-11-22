Ángel Bolaños y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 25

Sin aclarar el destino de 250 millones de pesos de los 283 millones que debían asignarse para la atención de servicios, al igual que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en contratos de 2023 como competencias simuladas entre empresas, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, planteó en el Congreso un aumento de 10 por ciento de presupuesto para el próximo año, que incluye 170 millones para acciones relacionadas con el Mundial de Futbol.

En reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado de Morena Paulo Emilio García pidió al funcionario una explicación por la reincorporación de David Axel Magaña Benítez en la Subdirección de Verificación Administrativa, sujeto que fue detenido en 2023 acusado de extorsión y que la semana pasada debió separarlo nuevamente del cargo por ese mismo señalamiento.

Gutiérrez recordó que hubo un acuerdo con el gobierno central de destinar el incremento de 8.8 por ciento a servicios, pero de los 283 millones que significó para Coyoacán sólo se aumentó el destinado a rencarpetamiento, 33 millones, aunque en rubros como agua, alumbrado y rehabilitación de banquetas se mantuvieron los mismos 15 millones desde 2021; sin embargo, a publicidad asignó 18.3 millones.

Por otro lado, vecinos denunciaron que la alcaldía “adjudicó de forma directa” a la empresa Crolsa SA de CV, dedicada a la limpieza y control de plagas, los trabajos de instalación de luminarias en ocho colonias de la demarcación con recursos del presupuesto participativo.