Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 24

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó la vinculación a proceso por lesiones y robo en contra de otros cinco sujetos que fueron detenidos el pasado 15 de noviembre durante la marcha de la generación Z; con esto, suman 18 personas vinculadas a proceso, de las cuales sólo dos continuarán en prisión preventiva justificada.

Este viernes se efectuó una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que un togado determinó reclasificar el delito de tentativa de homicidio contra dos acusados, ya vinculados a proceso, por el de resistencia de particulares, lo que permitió que dejaran la prisión.

Durante la audiencia en contra de los cinco que faltaban de definir su situación jurídica, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia les imputó lesiones y robo como parte de una de las investigaciones que se abrieron tras los hechos violentos durante la movilización del sábado pasado.

El juzgador encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso, pero sólo cuatro podrán continuarlo en libertad, mientras uno –identificado como Brayan Alexis– lo hará en el penal debido a que su abogado exhibió un domicilio en el estado de México y no en la ciudad, para ser arraigado.

Durante el debate, el defensor de los imputados notificó al juez que había una confusión en las imputaciones en contra de dos personas que se llaman Brayan. Y es que el juez vinculó a proceso a ambos por diferentes delitos, por lo que se pidió una aclaración.

Al respecto, el identificado como Brayan Mario quedó vinculado a proceso por lesiones, mientras a Brayan Alexis se le hizo por robo, este último fue el que se determinó que continúe en prisión.