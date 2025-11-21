▲ Este autorretrato es una de las pocas piezas de la pintora que ha permanecido en manos privadas fuera de México. Aquí, durante la puja en Nueva York, empleados de Sotheby’s muestran la pintura realizada por Frida Kahlo en 1940. Foto Ap

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 3

Nueva York., El sueño (La cama), autorretrato de 1940 de la artista Frida Kahlo, se vendió ayer por 54.7 millones de dólares, en Nueva York. Es el precio más alto que ha obtenido la obra realizada por una mujer artista en una subasta.

La venta de la pintura de Kahlo, organizada por la casa Sotheby’s, rompió el récord que tenía la obra Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, que se vendió por 44.4 millones de dólares en 2014.

El precio más alto en subasta para una obra de la artista mexicana había sido de 34.9 millones de dólares, pagados en 2021 por Diego y yo, que representa a Frida Kahlo y a su esposo, el muralista Diego Rivera.

El autorretrato es una de las pocas piezas de Kahlo que ha permanecido en manos privadas fuera de México, donde su obra ha sido declarada monumento artístico, por ello sus cuadros en colecciones públicas y privadas dentro del país no pueden ser vendidas al extranjero ni destruidas.

El sueño, de Kahlo, proviene de una colección privada, cuyo propietario no ha sido revelado, y es legalmente elegible para la venta internacional. Algunos historiadores del arte han examinado la venta por razones culturales, mientras otros han expresado su preocupación de que la pintura –exhibida por última vez a finales de la década de 1990– podría desaparecer nuevamente de la vista pública tras la subasta; incluso, ya ha sido solicitada para próximas exposiciones en ciudades como Nueva York, Londres y Bruselas.

En la pintura subastada se muestra a Kahlo dormida en una cama de madera de estilo colonial, envuelta en una manta dorada con enredaderas y hojas. Sobre ella, aparentemente levitando sobre los postes de la cama, yace un esqueleto de tamaño natural.