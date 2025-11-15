Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 18
Fráncfort. La economía de la zona euro siguió creciendo a un ritmo modesto pero respetable en el tercer trimestre, mientras el superávit comercial se disparó en septiembre, gracias a la buena marcha de las exportaciones a Estados Unidos, mostraron los datos de la oficina de estadísticas (Eurostat).
El bloque monetario de 20 países se ha mostrado inesperadamente resistente a los conflictos comerciales y la incertidumbre este año, pero su ritmo de expansión sigue siendo tibio en comparación con sus homólogos internacionales y los economistas ven pocos catalizadores para generar un crecimiento más rápido.
Su economía creció 0.2 por ciento en el trimestre, en línea con la primera revisión de finales de octubre, ya que Francia y España compensaron a Alemania, que se estancó por tercer año consecutivo.
En comparación con el año anterior, el producto interno bruto (PIB) de la zona euro creció 1.4 por ciento, justo por encima de las expectativas de 1.3 por ciento de un sondeo de Reuters entre economistas, impulsado por los buenos resultados de España.