Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de noviembre de 2025, p. 18

Fráncfort. La economía de la zona euro siguió creciendo a un ritmo modesto pero respetable en el tercer trimestre, mientras el superávit comercial se disparó en septiembre, gracias a la buena marcha de las exportaciones a Estados Unidos, mostraron los datos de la oficina de estadísticas (Eurostat).

El bloque monetario de 20 países se ha mostrado inesperadamente resistente a los conflictos comerciales y la incertidumbre este año, pero su ritmo de expansión sigue siendo tibio en comparación con sus homólogos internacionales y los economistas ven pocos catalizadores para generar un crecimiento más rápido.