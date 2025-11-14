Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 9

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer en su cuenta en X que el grupo de seguimiento de alto nivel de México y Estados Unidos se reunirá en la Ciudad de México.

El anuncio se dio tras una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, en el contexto de la reunión ministerial de relaciones exteriores del G-7, celebrada esta semana en Ontario, Canadá.