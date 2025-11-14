Política
Ver día anteriorViernes 14 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/14. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Se reunirá en la CDMX el grupo binacional de seguimiento/
A nterior
S iguiente
 
Se reunirá en la CDMX el grupo binacional de seguimiento
 
Periódico La Jornada
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 9

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer en su cuenta en X que el grupo de seguimiento de alto nivel de México y Estados Unidos se reunirá en la Ciudad de México.

El anuncio se dio tras una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, en el contexto de la reunión ministerial de relaciones exteriores del G-7, celebrada esta semana en Ontario, Canadá.

Según la SRE, De la Fuente y Rubio coincidieron en que el mecanismo ha permitido dar seguimiento puntual a temas centrales de la agenda común.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto