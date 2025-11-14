Periódico La Jornada

También llamados centennials, integran la generación Z los nacidos entre 1995 y 2012 y resalta que

son los primeros nativos digitales, pues no vivieron la transición entre los sistemas analógicos y digitales.

Datos del Inegi indican que, al primer trimestre de 2025, 30.4 millones de personas en el país estaban en ese rango de edad, lo que es equivalente a 23.3 por ciento de la población total, es decir, casi uno de cada cuatro mexicanos son generación Z.