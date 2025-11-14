Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez

Viernes 14 de noviembre de 2025

Al señalar que si bien puede haber jóvenes que no coincidan con su gobierno y que respeta su derecho a manifestarse libremente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que la marcha convocada a nombre de la llamada generación Z para el 15 de noviembre no es genuina, sino el resultado de “una estrategia digital pagada desde el extranjero y vinculada a grupos de derecha”.

La mandataria afirmó ayer que la movilización se construyó mediante “bots, cuentas falsas y campañas coordinadas” que, según dijo, buscan atacar a su administración.

Subrayó que su gobierno no caerá en provocaciones y que las vallas instaladas en el Centro Histórico buscan evitar confrontaciones. “En un país libre y democrático no se entiende por qué habría violencia en las manifestaciones, a menos que haya intereses detrás”, dijo.

Más adelante opinó que su gobierno enfrenta una ofensiva similar o incluso mayor a la que vivió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que parte de los ataques tienen un componente machista. Reiteró que no está sola: “Como me dicen cuando salgo: no estoy sola, hay un pueblo que nos respalda”.

Identifican a 8 millones de bots

La mandataria felicitó el trabajo del periódico Milenio, que identificó que la marcha es promovida por 8 millones de bots. “Es muy importante que se conozca esta información. ¿Qué quieren decir los bots? Que están comprados, es dinero de cuentas falsas que impulsan una conversación”. Y relacionó estos datos con un reporte presentado por Infodemia que estima que esta campaña ha costado 90 millones de pesos de octubre a la fecha.

“Imagínense, 90 millones de pesos para impulsar una campaña en redes sociales”, agregó.

El coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vázquez, presentó un análisis digital que, afirmó, demuestra que la convocatoria a la marcha es “inorgánica, pagada y articulada por la derecha internacional”. Explicó que la campaña empezó en octubre con la activación de influencers que no hablaban de política y que de un día para otro comenzaron a promover la protesta. Señaló que se detectaron 179 cuentas de TikTok y 359 comunidades en Facebook que impulsaron el tema de manera sincronizada, muchas de ellas creadas ex profeso en octubre y noviembre de 2025.