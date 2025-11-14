Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 6

Frente a las nuevas manifestaciones por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que arrancaron ayer por la mañana con protestas alrededor de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “¿Qué necesidad hay de esta manifestación? además, a dos días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así”.

Al destacar que se han realizado mesas de trabajo entre su gobierno y el magisterio para atender sus demandas, agregó que “no se entiende (el motivo de las manifestaciones). ¿Cómo, si hay una mesa de diálogo abierta, se está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en otros estados, quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional? se han atendido muchísimas de las demandas que tienen.

“A ver, estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, pues entonces a lo mejor y… Nunca justificamos la violencia, ¿verdad?, pero una manifestación aquí en la ciudad. ¿Por qué esta forma de manifestarse aquí? (…) no se entiende, la verdad. ¿O qué interés hay?, pues no sé”.

Ante la petición de los docentes para derogar la Ley del Issste de 2007, que modificó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado para establecer cuentas individuales, Sheinbaum explicó que “el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación”. No obstante, recalcó que se han puesto en marcha otras alternativas como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, “y se está trabajando en otras opciones”.