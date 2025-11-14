Jared Laureles, César Arellano, Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 6

Cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplieron su promesa de realizar un paro de 48 horas. Regresaron a las calles e instalaron un plantón a las afueras de la Cámara de Diputados, donde reiteraron su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar el diálogo “directo y resolutivo” para atender las demandas centrales del magisterio.

Tras concluir una movilización desde el Zócalo de la Ciudad de México, la dirigencia magisterial emplazó a que a más tardar hoy se defina una fecha para reanudar la mesa nacional con integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación. “Necesitamos esa fecha, si es que hay voluntad política, y si no, también sabemos interpretar”, señaló Elvira Veleces, secretaria general de la sección 14 de Guerrero.

El último encuentro que tuvieron con la mandataria fue en marzo pasado; para el 8 de mayo los convocó a una nueva cita y sobre la “narrativa” de que los docentes no asistieron, la profesora consideró que “debe haber ya una transición de esa cerrazón, necesitamos que reconsidere esa postura”.

Los maestros se trasladaron desde Palacio Nacional al recinto legislativo de San Lázaro, en cuyos alrededores instalaron lonas y casas de campaña. Frente a la entrada principal, sobre la avenida Congreso de la Unión, los dirigentes magisteriales de la sección 9 de Ciudad de México, Pedro Hernández; 14 de Guerrero, Elvira Veleces; 22 de Oaxaca, Yenni Aracely Pérez, y 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto, reiteraron que sus demandas no han sido resueltas.