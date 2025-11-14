De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 4

La primera reacción pública de Ricardo Salinas Pliego ocurrió 12 minutos después de que la Corte determinó que debe pagar impuestos que adeuda desde hace 16 años. “Hoy no se acaba, comienza”, publicó en X a las 13:25 horas. La frase fue acompañada con la imagen de una fiera que muestra sus colmillos y un emoji sonriente. “Esto apenas comienza”, reiteró antes de las 3 de la tarde en la misma red.