Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 4
La primera reacción pública de Ricardo Salinas Pliego ocurrió 12 minutos después de que la Corte determinó que debe pagar impuestos que adeuda desde hace 16 años. “Hoy no se acaba, comienza”, publicó en X a las 13:25 horas. La frase fue acompañada con la imagen de una fiera que muestra sus colmillos y un emoji sonriente. “Esto apenas comienza”, reiteró antes de las 3 de la tarde en la misma red.
Ahí también, César Gutiérrez Priego, abogado que buscó ser ministro en la pasada elección, reprodujo un mensaje que Salinas Pliego dirigió el pasado 10 de julio a uno de sus clientes que se quejaba de los cobros: “pague a tiempo y nadie va a ir a buscarlo”.