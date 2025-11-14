Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 4
Horas antes de que la Corte resolviera de manera definitiva siete juicios fiscales promovidos por Elektra y Tv Azteca –litigios que llevaban hasta 16 años en curso–, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno ha actuado estrictamente conforme a la ley; señaló que fue Grupo Salinas el que decidió politizar el caso y presentarse como víctima.
En la mañanera de Palacio Nacional, la mandataria subrayó que estos asuntos judiciales no responden a uso indebido del poder, sino a procesos legales prolongados que finalmente llegaron al máximo tribunal.
Hizo énfasis en que se trata de varios litigios empezados en 2008, antes de su gobierno y del de Andrés Manuel López Obrador, y que durante años avanzaron entre amparos sucesivos e incluso periodos en los que algunos ministros mantuvieron los expedientes detenidos. Indicó que si el tema no se hubiera hecho público, es probable que las resoluciones hubieran seguido prolongándose.
Rechazó que su administración haya buscado influir políticamente en la resolución. Aseguró que el Poder Judicial actúa con autonomía y que los ministros “se deben al pueblo, y a nadie más”.