Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36

Cuernavaca, Mor., El Congreso del estado designó, por 19 votos, a Fernando Blumenkron Escobar como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de nueve años.

Blumenkron Escobar fue encargado de despacho de la FGE, luego de la renuncia de Édgar Maldonado Ceballos a la titularidad del organismo el pasado 29 de octubre, y quien desde el pasado 30 de octubre se desempeña como secretario de Gobierno del estado.

La lista enviada por la gobernadora Margarita González a los diputados, estaba integrada por Blumenkron Escobar, Juan Manuel Rivera Zurita y Jorge Junior Gutiérrez.

En la sesión del jueves, de acuerdo con los legisladores, se informó de la llegada de la terna, misma que fue remitida para su dictamen a la Junta Política y de Gobierno, que preside el diputado panista Óscar Daniel Martínez Terrazas