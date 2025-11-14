Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36
Cuernavaca, Mor., El Congreso del estado designó, por 19 votos, a Fernando Blumenkron Escobar como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de nueve años.
Blumenkron Escobar fue encargado de despacho de la FGE, luego de la renuncia de Édgar Maldonado Ceballos a la titularidad del organismo el pasado 29 de octubre, y quien desde el pasado 30 de octubre se desempeña como secretario de Gobierno del estado.
La lista enviada por la gobernadora Margarita González a los diputados, estaba integrada por Blumenkron Escobar, Juan Manuel Rivera Zurita y Jorge Junior Gutiérrez.
En la sesión del jueves, de acuerdo con los legisladores, se informó de la llegada de la terna, misma que fue remitida para su dictamen a la Junta Política y de Gobierno, que preside el diputado panista Óscar Daniel Martínez Terrazas
Más tarde solicitó un receso de la sesión y convocó a reunión a los integrantes del órgano político para dictaminar el tema.
Después del intervalo, de acuerdo con la asamblea legislativa local, el dictamen de la Junta Política fue puesto a consideración del pleno, votado a favor como urgente y de obvia resolución.
La votación de los diputados fue por cédula “procedimiento que establece como mínimo la aprobación de las dos terceras partes del número de legisladores que integran la 56 Legislatura”.
Blumenkron Escobar laboró en la dirección del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, así como en la Secretaría de Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana , entre otros cargos públicos.