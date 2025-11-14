Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36
San Luis Río Colorado, Son., El alcalde de San Luis Río Colorado, Cesar Iván Sandoval Gámez, permaneció retenido varias horas en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de ser esposado ayer en la tarde cuando intentaba ingresar al país vecino por el carril de la fila Red Electrónica Segura para Inspección Rápida de Viajeros (Sentri, por sus siglas en inglés).
Autoridades de Estados Unidos informaron que la visa del alcalde fue retirada, así como las de sus familiares directos. Al momento, el ayuntamiento de San Luis Río Colorado no ha emitido una postura oficial.
Según información confirmada por funcionarios estadunidenses, Sandoval Gámez viajaba en una camioneta Chevrolet Tahoe gris de modelo reciente, vehículo oficial del ayuntamiento que encabeza, acompañado por el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Paolo Navarro Hernández. Sin embargo, sólo al alcalde se le colocaron esposas al momento de la revisión y lo trasladaron al área de inspección secundaria.
La camioneta en la que se desplazaba el munícipe morenista permaneció estacionada por varias horas dentro de los patios de la garita de San Luis, Arizona.
A la salida del cruce fronterizo, un escolta de la policía municipal esperaba al edil en una camioneta propiedad de su hermano, Héctor Sandoval, confirmaron fuentes de seguridad.
Sandoval Gámez se dirigía a Estados Unidos para participar en una reunión binacional, durante la cual se tenía previsto firmar un convenio de colaboración en materia de calidad ambiental entre autoridades de Arizona y el municipio sonorense.