Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 36

San Luis Río Colorado, Son., El alcalde de San Luis Río Colorado, Cesar Iván Sandoval Gámez, permaneció retenido varias horas en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de ser esposado ayer en la tarde cuando intentaba ingresar al país vecino por el carril de la fila Red Electrónica Segura para Inspección Rápida de Viajeros (Sentri, por sus siglas en inglés).

Autoridades de Estados Unidos informaron que la visa del alcalde fue retirada, así como las de sus familiares directos. Al momento, el ayuntamiento de San Luis Río Colorado no ha emitido una postura oficial.

Según información confirmada por funcionarios estadunidenses, Sandoval Gámez viajaba en una camioneta Chevrolet Tahoe gris de modelo reciente, vehículo oficial del ayuntamiento que encabeza, acompañado por el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, Paolo Navarro Hernández. Sin embargo, sólo al alcalde se le colocaron esposas al momento de la revisión y lo trasladaron al área de inspección secundaria.