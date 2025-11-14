Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 5

El Centro Cultural Tijuana (Cecut) presentó su Programa institucional 2025-2030, instrumento estratégico con el que aspira constituirse al finalizar esta década como “referente cultural en la frontera norte de México”.

Uno de los propósitos centrales es transformar ese recinto cultural en nodo de acceso equitativo, inclusión y producción artística, alineado con los objetivos del gobierno federal.

El documento fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acorde con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Cultura (PSC) para ese mismo periodo, en nombre de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A de CV, entidad paraestatal responsable de administrar aquella institución.

En el programa se hace un diagnóstico de la situación actual en la región noroeste del país y se identifican tres desafíos principales: el acceso limitado a la infraestructura cultural especializada, la baja participación de poblaciones vulnerables y el centralismo que ha invisibilizado las expresiones artísticas fronterizas.

Frente a tal panorama, el Cecut se plantea tres objetivos estratégicos. El primero es incrementar el uso y aprovechamiento de sus instalaciones –como el Domo Imax, el teatro y las salas de exposiciones de El Cubo–, para la población de esa región de la República Mexicana.

Esto, que se asienta en la publicación, no sólo permitirá ampliar la cobertura cultural, sino descentralizar los beneficios culturales hacia la población en su conjunto.

El segundo objetivo es fortalecer, mediante programas especializados, la participación cultural de grupos vulnerables, como migrantes, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y población LGBT, así como población en colonias periféricas y comunidades en situación de desigualdad.