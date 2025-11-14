Omar González Morales

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 5

El circo ha sido escenario de vidas, muertes, risas, dolores, amores y desprecios. Prueba de ello es la exposición Circo: Fascinación popular, que se presenta en el Museo Nacional de Arte (Munal), y que consta de 133 piezas, entre fotografías, pinturas, grabados, carteles y audiovisuales que retratan las facetas de este espectáculo. Hogar de marginados y famosos que entretuvieron con ingenio, piruetas, esfuerzo y sacrificio a su público.

La muestra está formada por obras de José Clemente Orozco, Nahui Olin, Soriano, María Izquierdo, Sóstenes Ortega, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Raúl Anguiano y Alfonso Michel.

Las piezas provienen de la colección de museos como el Nacional de la Estampa, la colección del Munal, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y del Banco Nacional de México. La complementan fotografías del archivo Casasola y carteles proporcionados por archivos privados y públicos, como el de la Ciudad de México.

Para el arte de entre siglos, el circo fue inspiración de lo extraordinario, de aquello que no encaja en la cotidianidad. Trapecistas, malabaristas, payasos, funambulistas, domadores de lo salvaje, criaturas inusuales que generaban fascinación. También fue refugio de los descastados, los deformes y maltrechos, de los “fenómenos” que huían del racismo y la humillación.

La muestra, curada por Zyanya Ortega y David Caliz, no es un recorrido histórico, sino una reflexión sobre las facetas de la vida dentro y fuera del espectáculo. Para ello se divide en cinco módulos: La carpa: Un microcosmos extraordinario; El gesto del cuerpo; Riesgo: Vida y muerte en el circo; Anomalías de la evolución: Fenómenos y marginales en tiempos modernos, y Gabinete de curiosidades.

La pieza más antigua data de 1867: un cartel del circo Chiarini, que llegó a México en la época del Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo. En aquel momento, las altas esferas eran el público predilecto aunque posteriormente llegó a toda la población.

Otro aspecto que caracterizaba la vida de circense era la itinerancia, su hogar no era un lugar, era un momento en el tiempo. Destinados a instalarse en las ciudades, a permanecer siempre en los caminos o cerca de las vías de los trenes. Son artistas, familias, generaciones.