Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 12
Monterrey, NL., En el marco del 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa, que convocó a más de 3 mil 200 expertos, la presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), Martha Vergara Fregoso, llamó a fortalecer la investigación en esa materia como una herramienta para incidir en políticas públicas del sector, pero “con una visión social”.
Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP, afirmó en videomensaje que la enseñanza enfrenta “tiempos inéditos” marcados por cambios profundos como la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la rápida transformación del mundo.
En la inauguración del congreso, convocado por el Comie y la Universidad Autónoma de Nuevo León, convocó a especialistas, investigadores y alumnos de posgrado a consolidar un espacio plural de conocimiento “para la mejora educativa”.
Sylvia Schmelkes del Valle, ex presidenta del extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, consideró que la relación entre investigación y política educativa en México “tiene problemas”. En su conferencia magistral, citó entre las causas la “precarización en investigación y en políticas educativas”.