Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 12

Monterrey, NL., En el marco del 18 Congreso Nacional de Investigación Educativa, que convocó a más de 3 mil 200 expertos, la presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), Martha Vergara Fregoso, llamó a fortalecer la investigación en esa materia como una herramienta para incidir en políticas públicas del sector, pero “con una visión social”.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP, afirmó en videomensaje que la enseñanza enfrenta “tiempos inéditos” marcados por cambios profundos como la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la rápida transformación del mundo.