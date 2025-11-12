Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 8

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados realizará la próxima semana una serie de consultas respecto a las iniciativas para crear una norma general de aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho proceso se retrasó unos días debido al bloqueo al Palacio Legislativo de San Lázaro que realizará este jueves y viernes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en demanda de la reinstalación de la mesa de diálogo con la Presidenta y la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

La comisión originalmente planeó realizar foros regionales de discusión sobre las dos normas, pero Morena evaluó el riesgo de presión de los concesionarios de agua, por lo que decidió “reconducir” el proceso de análisis de la iniciativa y convocar a foros en la Cámara.

De acuerdo con la convocatoria del órgano legislativo, las audiencias públicas se efectuarán del martes al viernes de la próxima semana. El conversatorio del 18 de noviembre se llama Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”.