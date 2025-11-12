Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 26

París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer la creación de un comité para la consolidación del Estado palestino, tras reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en París, y rechazó los proyectos israelíes que buscan anexar parcial o totalmente Cisjordania reocupada.

“Este comité se encargará de trabajar en todos los aspectos jurídicos: constitucionales, institucionales y organizativos”, declaró Macron. Añadió que su país aportará 100 millones de euros (116.62 millones de dólares) en ayuda humanitaria a Gaza para 2025.

El mandatario francés advirtió que los proyectos israelíes que buscan la anexión de Cisjordania reocupada son una “línea roja” que implicaría una respuesta conjunta de la Unión Europea.

“La violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de colonización alcanzan nuevos récords que amenazan la estabilidad de Cisjordania (reocupada) y constituyen una violación del derecho internacional”, denunció.

La partición de Gaza es un riesgo inminente debido a los problemas para avanzar en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraron a Reuters seis funcionarios europeos con conocimiento directo de los esfuerzos para implementar la siguiente fase.