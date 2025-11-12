Estados
Desbordes de ríos en Chiapas por el frente frío 13 dejan 230 familias damnificadas
corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Más de 230 familias resultaron afectadas por desbordamientos de ríos en varios municipios del norte de Chiapas, a consecuencia de las lluvias generadas por el frente frío 13, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.

En un comunicado, la dependencia explicó que alrededor de 112 viviendas sufrieron daños al salir de madre los ríos Petalcingo y Tila. Además, se reportó que Pulpitillo y Yajalón también se desbordaron.

Agregó que en Tumbalá la crecida del río Hidalgo Joshil, perjudicó a alrededor de 76 familias que padecieron anegamientos.

Señaló que en Salto de Agua salió de su cauce el río Tulijá en su parte alta, anegando 37 viviendas de la comunidad La Preciosa.

La Secretaría de Protección Civil detalló que en Chilón cinco familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río del mismo nombre, mientras en Sabanilla debió desalojarse a dos familias que fueron trasladadas a la Casa de Enlace del ayuntamiento.

Protección Civil añadió que en el municipio de Tila se reportó el deslizamiento de una ladera en la localidad Cruz Verde, lo que obstruyó el paso de vehículos.

Apuntó que “se mantiene monitoreo del nivel del río Yajalón, el cual llegó a su máxima capacidad sin que se haya desbordado por el momento”.

