▲ Cuadro de las tierras de la Riviera Nayarit recuperadas por la Fiscalía General de la República y el gobierno del estado, el cual fue presentado ayer en conferencia. Foto La Jornada

César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 28

La Fiscalía General de la Repúblicas (FGR), y el estado de Nayarit recuperaron 9 millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierra en costas de la Riviera Nayarit, cuyo valor patrimonial se estima en 50 mil millones de pesos, bienes que fueron indebidamente despojados al estado y en el cual están involucrados los ex gobernadores priístas Ney González (2015-2011), prófugo de la justicia, y su sucesor Roberto Sandoval (2011-2017), actualmente preso, quien ya cumple una condena de siete años por falsificación de documento.

Pero además, como parte de los resultados del megaoperativo Nuevo Nayarit, aseguraron 359 cuentas bancarias con un monto superior a 7 mil 213 millones de pesos, pertenecientes a 45 personas morales y 82 físicas.

La mayoría de los bienes recuperados se ubican en Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita, y Compostela.

En conferencia, la fiscal especializada de Control Competencial, de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti, dijo que en 2023 solicitaron la orden de aprehensión contra Ney González por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que en el caso Sandoval las investigaciones siguen su curso. Incluso comentó que hay pesquisas abiertas contra familiares y empresas de los ex mandatarios.

Señaló que sobre Ney González existe una ficha roja de Interpol, ya que se le acusa del megafraude cometido contra el Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) durante su administración.

Asimismo, tiene pendientes otras dos órdenes de captura por peculado, falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta.

“Hemos abierto diversas carpetas de investigación por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, violaciones a la ley de amparo, contra la administración de justicia, entre otros. En dichas negativas han llevado a cabo diversos actos de investigación, aseguramientos de inmuebles, técnicas de investigación con control judicial, portación de información por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público”, dijo la fiscal.