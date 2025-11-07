Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó ayer que su gobierno vaya a otorgar mayores apoyos a los productores de maíz que han realizado nuevos bloqueos en algunas carreteras del país, al señalar que ya se alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellos y que los recursos comprometidos representan un esfuerzo significativo de la administración federal.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, también negó que se vayan a recortar los recursos destinados a los institutos de salud, al afirmar que este sector es de los que “más aumento presupuestal tienen”.

Sheinbaum recordó que la semana pasada, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmó un acuerdo con los productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo que permitió liberar la mayor parte de las vialidades bloqueadas por las protestas. Dicho acuerdo considera el apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz y la creación de un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización, con el fin de garantizar mejores precios a los granos nacionales.